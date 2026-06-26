Псковички борются за медали Кубка России по гребле на байдарках и каноэ

10:38, 26 июня 2026, ПАИ

Две уроженки Пскова, воспитанницы спортшколы «Ника» Елизавета Кожевина и Ангелина Семёнова, представляющие на соревнованиях Московскую область, борются за медали Кубка России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в Москве, сообщает корреспондент ПАИ.

Ангелина Семёнова вышла в финал заездов на 1 000 метров среди женщин в одиночках, где заняла шестое место. Елизавета Кожевина также прошла в финал – на дистанции 200 метров в одиночках, где заняла седьмое место.

У Семёновой остаётся возможность побороться за медали в четвёрках на дистанции 500 метров, где она будет выступать в одном экипаже с представительницами Москвы и Санкт-Петербурга. Елизавета Кожевина тоже будет участвовать в этой дисциплине в другой лодке, а также попробует свои силы в двойках на 500-метровке вместе с Екатериной Ипатовой из Костромской области.

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