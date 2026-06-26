Оргкомитет утвердил даты 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Организационный комитет утвердил предварительные даты проведения 31-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Она пройдёт с 11 по 18 июня 2027 года. Решение принято на заседании оргкомитета, где также подвели итоги 30-й встречи и дали старт подготовке к следующему масштабному событию, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».
Директором 31-й Международной встречи воздухоплавателей вновь назначен Владимир Орлов, который руководил подготовкой и проведением предыдущих мероприятий. Члены оргкомитета единогласно поддержали его кандидатуру.
На заседании также подвели итоги 30-й Международной встречи воздухоплавателей, которая прошла в Великих Луках с 11 по 19 июня. Организаторы отметили высокий уровень подготовки мероприятия и поблагодарили всех участников и волонтёров за вклад в его проведение. В рамках встречи состоялся 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, победителем которого стал тульский пилот Олег Снетков.
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