ФК «Луки-Энергия» сыграет с петербургской «Звездой» в Кубке России

10:08, 26 июня 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» начнёт выступление в Пути регионов Кубка России со второго раунда, где сыграет с петербургской «Звездой». Об этом сообщает РФС.

Матчи первого раунда турнира пройдут 29 июля. В нём примут участие некоторые клубы Второй лиги, а также любительские команды, в числе которых нет «Пскова». В прошлом году подопечные Игоря Васильева не смогли завоевать медали чемпионата Северо-Западного федерального округа или стать обладателями окружного кубка.

Великолукский клуб сейчас идёт на втором месте в турнирной таблице первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». «Звезда» в этом же турнире занимает десятое место. Последний очный матч этих команд прошёл 24 мая и завершился убедительной победой «Луки-Энергии» со счётом 3:0.

Победитель матча между «Звездой» и «Луки-Энергией» сыграет с кем-то из тройки: «Кировец-Восхождение», «Тосно» (оба Санкт-Петербург) и «Череповец».

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