Гендиректор «Луки-Энергии» назвал Великие Луки городом талантливых спортсменов

12:01, 26 июня 2026, ПАИ

Генеральный директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Александр Танцюра заявил, что принял решение возглавить команду, поскольку считает Великие Луки городом талантливых людей и спортсменов, достойным большего, и намерен применить свой многолетний опыт в футболе для развития клуба. Об этом Танцюра сказал в интервью пресс-службе команды.

«Не хотелось засиживаться. Всё-таки человек должен быть в работе, голова должна работать. Это земля очень талантливых людей, талантливых спортсменов, – отметил генеральный директор. – Мне кажется, что сам город с такой великой славой и богатой историей достоин большего. Я понимал, что те знания, которые я приобрёл в течение своих лет работы в футболе, мог бы использовать во благо великолукского футбола».

По его словам, после встречи с главой города были обозначены цели. «Сели, поговорили с главой, обозначили цели. С тех пор я возглавил команду как генеральный директор», – заключил Александр Танцюра.

Напомним, что Танцюра возглавил клуб в начале этого сезона. На этом посту он сменил Сергея Поварещенкова, который ныне занимает должность главы Федерации футбола Псковской области.