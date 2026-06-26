В Великолукском районе Lada Priora вылетела в кювет и врезалась в дерево

12:08, 26 июня 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Lada Priora в Великолукском районе не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет, где протаранила дерево, сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.



Фото: «Псковская сводка» в МАХ



Фото: «Псковская сводка» в МАХ



Фото: «Псковская сводка» в МАХ





Авария произошла у деревни Борки. Водитель от медицинской помощи отказался.

На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.