В Великолукском районе Lada Priora вылетела в кювет и врезалась в дерево
Водитель автомобиля Lada Priora в Великолукском районе не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет, где протаранила дерево, сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.
Авария произошла у деревни Борки. Водитель от медицинской помощи отказался.
На месте работают спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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