Прямой эфир из медиацентра ПАИ: «Герои земли Псковской» – о знаниях, проектах и планах

11:04, 26 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый окончанию обучения участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», проходит в медиацентре ПАИ.

Какую роль сыграла программа в трудоустройстве участников? Какие из полученных в рамках программы знаний и навыков они применяют в своей работе? Какие у выпускников планы по дальнейшему развитию своих проектов? Как программа повлияла на карьерные цели участников?

Об этом рассказывают выпускники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и Олег Трофимов.