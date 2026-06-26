Прямой эфир из медиацентра ПАИ: «Герои земли Псковской» – о знаниях, проектах и планах
Брифинг, посвящённый окончанию обучения участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», проходит в медиацентре ПАИ.
Какую роль сыграла программа в трудоустройстве участников? Какие из полученных в рамках программы знаний и навыков они применяют в своей работе? Какие у выпускников планы по дальнейшему развитию своих проектов? Как программа повлияла на карьерные цели участников?
Об этом рассказывают выпускники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и Олег Трофимов.
Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.
«Больше чем наставник»: выпускники программы «Герои земли Псковской» рассказали о своих кураторах
«За всеми цифрами стоит большая работа»: Григорий Стороненков – об итогах работы гордумы
Программа «Герои земли Псковской» стала путёвкой в новую жизнь – участники кадрового проекта