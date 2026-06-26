Танцюра: Зарплаты в «Луки-Энергии» средние для Второй лиги дивизиона «Б»

13:03, 26 июня 2026, ПАИ

При формировании команды деньги не стояли во главе угла, а зарплаты игроков находятся на среднем уровне, соответствующем Второй лиге дивизиона «Б». Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Александр Танцюра в интервью пресс-службе команды.

«У нас ребята, которые пришли в команду, они, конечно, не альтруисты. Но поверьте мне, селекция велась таким образом, что деньги не стояли на первом месте, – рассказал генеральный директор. – Очень многие ребята пошли под меня, с кем-то я уже работал, очень многие ребята пошли под Михаила Валерьевича Сальникова, зная наши человеческие и профессиональные качества».

По его словам, не было задачи приглашать топовых игроков и платить им большие деньги. «Был здоровый баланс – новый проект, команде много лет не удавалось перейти какой-то барьер, – отметил Александр Танцюра. – Здесь надо ещё учитывать профессиональные моменты. Мне, тренерскому штабу и футболистам было интересно прийти и что-то показать».

«Хочу заверить, что зарплаты у нас достаточно средние. Вполне реальные зарплаты, которые вписываются в лимиты Второй лиги дивизиона «Б», – заключил генеральный директор «Луки-Энергии».

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