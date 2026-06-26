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Спорт

«Луки-Энергия» нацелена на выход в Первую лигу и планирует зарабатывать на трансферах – Танцюра

Перед футбольной командой «Луки-Энергия» стоит задача выхода в Первую лигу (ФНЛ-1), при этом клуб уже получил три предложения из высших дивизионов на своих игроков и намерен зарабатывать на трансферах. Об этом заявил гендиректор клуба Александр Танцюра в интервью пресс-службе команды.

Александр Танцюра. Скриншот видео пресс-службы команды

«Это вообще не одноразовая история. Задача у нас – Первая лига, ФНЛ-1. Это как минимум. Город этого достоин, болельщики этого достойны. Инфраструктура этого достойна. Есть моменты, которые нужно поправлять, но в целом мы ставим такую задачу», – рассказал генеральный директор.

По его словам, мотивация в спорте – это самое главное. «Мы стараемся зарабатывать. Клуб ищет дополнительные источники финансирования. У нас план выйти на то, чтобы клуб начал зарабатывать с трансферов, – отметил Александр Танцюра. – Сегодня наш клуб получил приглашения от команд выше рангом. За неоконченный первый круг у нас имеется три предложения из высших дивизионов для наших футболистов».

«Сам результат, который есть сейчас, должен привлекать местных бизнесменов. С неудачником связываться никто не хочет. Будем стараться зарабатывать, пополнять свой бюджет», – подчеркнул он.

Генеральный директор «Луки-Энергии» также заявил, что это история про клуб, который должен прокачивать игроков. «У любого профессионального клуба целью должна быть не только радость болельщиков, но и воспитать игрока для своей любимой национальной сборной. Если так получится, что игрок сборной появится, который прошёл через наш футбольный клуб или вообще это будет уроженец Великих Лук, это того стоит», – заключил Александр Танцюра.

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