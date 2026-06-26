Посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками спортивный праздник проходит в Пскове

13:06, 26 июня 2026, ПАИ

Спортивный праздник «Время независимых», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, Псковского государственного университета и регионального отделения «Движения первых» сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











































В программе – соревнования по фиджитал-футболу, турнир по танцевальной игре Just Dance, а также интеллектуальная викторина. Участниками стали представители молодёжных организаций, спортивных клубов и все желающие.

Организаторами выступают УМВД России по Псковской области, министерство спорта Псковской области, министерство молодёжной политики Псковской области, Федерация фиджитал-спорта Псковской области и ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства». Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и привлечение внимания к проблеме наркозависимости.