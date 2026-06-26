Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками спортивный праздник проходит в Пскове

Спортивный праздник «Время независимых», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области, Псковского областного совета профсоюзов, Псковского государственного университета и регионального отделения «Движения первых» сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ​Спортивный праздник, посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками, стартовал в Пскове
    Фото: ПАИ

В программе – соревнования по фиджитал-футболу, турнир по танцевальной игре Just Dance, а также интеллектуальная викторина. Участниками стали представители молодёжных организаций, спортивных клубов и все желающие.

Организаторами выступают УМВД России по Псковской области, министерство спорта Псковской области, министерство молодёжной политики Псковской области, Федерация фиджитал-спорта Псковской области и ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства». Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и привлечение внимания к проблеме наркозависимости.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






26 июня 2026

Псковский пловец Рощупкин установил рекорд области на 100 метров комплексом
26 июня 2026

Чемпионат Псковской области по футболу стартует 27 июня
26 июня 2026

Не остановимся, даже если займём второе место – гендиректор «Луки-Энергии»
26 июня 2026

Спортсменка из Псковской области выиграла первенство России по велоспорту
26 июня 2026

«Луки-Энергия» нацелена на выход в Первую лигу и планирует зарабатывать на трансферах – Танцюра
26 июня 2026

Посвящённый Международному дню борьбы с наркотиками спортивный праздник проходит в Пскове
26 июня 2026

Танцюра: Зарплаты в «Луки-Энергии» средние для Второй лиги дивизиона «Б»
26 июня 2026

Гендиректор «Луки-Энергии»: Основной задачей селекции было оставить как можно больше местных игроков

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...