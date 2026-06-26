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Гендиректор «Луки-Энергии»: Основной задачей селекции было оставить как можно больше местных игроков

Генеральный директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Александр Танцюра заявил, что при формировании состава на нынешний сезон во главу угла ставилась задача сохранить максимальное число великолукских футболистов. Об этом Танцюра сказал в интервью пресс-службе команды.

Александр Танцюра. Скриншот видео пресс-службы команды

«Как принял команду, я не планировал какие-то революции. Основная задача была – оставить как можно больше местных ребят. Это было во главе угла селекции», – рассказал генеральный директор.

На должность главного тренера был приглашён Михаил Сальников. «Я знаю прекрасно его возможности. Изначально я для себя поставил задачу, что мы будем бороться только за самые высокие места, иначе зачем мы все трудимся. Сальников привык за эти места бороться», – отметил Александр Танцюра.

Он также сообщил, что по просьбе тренера был организован декабрьский просмотровый сбор. «Наша задача была определить тех ребят, которые потенциально по своему уровню могут играть у Сальникова в составе, и соответственно на этом дальше вести селекцию по приглашению игроков», – пояснил гендиректор.

«Так как у многих ребят закончились контракты, они прибыли на сбор ещё по старым контрактам. Мы посмотрели, определили группу игроков и её уже пригласили на январский сбор, – добавил он. – Ребята поехали, началась работа. Они все были предупреждены, что главный тренер будет определять их судьбу на сборе. Они к этому были готовы».

Таким образом, как отметил Танцюра, начал формироваться костяк команды, который уже доукомплектовывался. Многие ребята пришли с Михаилом Сальниковым, их он уже знал по прошлой работе. «Мы специально запланировали очень много игр на сборах. Задача была – играть как можно больше и через игры приходить к балансировке состава и сыгранности», – заключил Александр Танцюра.

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