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Не остановимся, даже если займём второе место – гендиректор «Луки-Энергии»

Генеральный директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Александр Танцюра заявил, что получает большое удовольствие от работы с коллективом и видит, что команда находится на правильном пути, при этом, даже если не удастся занять первое место, клуб продолжит работать и радовать болельщиков. Об этом Танцюра сказал в интервью пресс-службе команды.

Александр Танцюра. Скриншот видео пресс-службы команды

«Было бы глупо ответить, что я всем доволен. Я очень доволен коллективом. Это один из немногих коллективов, в котором я получаю большое удовольствие, сотрудничая с ребятами, этим тренерским штабом, – рассказал генеральный директор. – Я каждый день нахожусь на тренировках, вижу тренировочный процесс. Сам по себе момент, который происходит в команде, даёт понимание, что мы находимся на правильном пути».

По его словам, конечно, всегда хочется занимать первое место. «Сейчас мы находимся на втором. Мы будем над этим усердно работать, – отметил Александр Танцюра. – Если команда не займёт первое место, это, конечно же, не точка. Мы задачу поставили себе, как профессионалы».

«У нас мордоворот с дубиной за спиной не стоит. Мы работники команды, которые для себя внутри решили, что так надо для наших любимых болельщиков, – подчеркнул генеральный директор. – Не остановимся, даже если займём второе место, будем играть и в следующем году радовать болельщиков».

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