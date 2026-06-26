Спортсменка из Псковской области выиграла первенство России по велоспорту
Спортсменка из Псковской области, воспитанница спортшколы «Олимп» Людмила Котельникова стала победительницей первенства России по велоспорту на шоссе в командной гонке. Соревнования прошли в Ижевске, сообщили ПАИ в спортшколе.
Котельникова одержала победу в команде с петербургскими спортсменками Екатериной Барановой, Валерией Васюковой и Ольгой Корчебной среди юниорок в 25-километровой гонке.
Тренирует спортсменку Елена Клочкова.
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