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Культура

О банных традициях и суевериях времён Пушкина расскажут гостям в Тригорском

27 июня в Пушкинском заповеднике проведут образовательно-рекреационную программу «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…». Как сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника, название этой программы отсылает к автобиографическим запискам Пушкина – именно так в ноябре 1824 года ссыльный поэт вспоминал свой приезд в Михайловское, случившийся пятью годами ранее: «Вышед из Лицея я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике…»

Тригорская банька на картине Геннадия Ельцова (2014). Из фондов музея-заповедника

На «банную субботу» гостей приглашают в мемориальную усадьбу «Тригорское» – в бывшее имение Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных друзей Пушкина, а конкретно – в усадебную баньку, где много раз бывали и сам поэт, и его приятель, коллега по перу Николай Языков.

За полтора часа участникам интерактива расскажут много интересного – от старинных легенд об обитающих в «мыльнях» духах до современной, научно подтверждённой информации об уникальных свойствах целебных растений. Кроме того, гостей научат мастерить несшивной мешочек-саше с пахучим разнотравьем, а под конец встречи угостят ароматным травяным чаем из целебных или просто душистых растений, которые можно собрать именно здесь, в Святогорье.

Начнут программу в 11:30.

Возрастных ограничений для участников программы «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…» не предусмотрено.

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