Участники программы «Герои земли Псковской» рассказали о продвижении своих выпускных проектов

14:16, 26 июня 2026, ПАИ

О планах по продвижению проектов, подготовленных в рамках региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», рассказали её выпускники Михаил Каратыш и Олег Трофимов на брифинге в медиацентра ПАИ сегодня, 26 июня.

Проект Михаила Каратыша получил название «Патриотическая азбука». «Его главная идея – это воспитание. Воспитание, которым мы должны заниматься постоянно, ведь это непрерывный процесс и в семье, и в школе. <...> Мы должны воспитывать своих детей, потому что их очень хотят воспитать те, кто нам не друзья. Своих детей мы им в руки не отдадим, будем воспитывать и учить сами», – подчеркнул участник программы.

По его словам, на защите проекта в рамках окончания обучения комиссия дала не только оценку работе, но и конструктивные предложения по её развитию. Так, в «Патриотическую азбуку» добавится региональный контур, посвящённый Псковской области, а не только России в целом.

«Азбука, по которой можно будет проводить пробные уроки в школах, будет готова к сентябрю. В этом плане очень помогает филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, министерство образования региона. Азбуке быть», – заверил кавалер ордена Мужества.

Олег Трофимов в ходе обучения разработал социальный проект по доступности спусков для маломобильных граждан и предотвращению их блокировки транспортом. Работа в Центре управления регионом стала в этом вопросе большим подспорьем, так как удалось найти обращения граждан по этой теме за 2026 год и наметить план действий. «Мой проект находится на стадии небольшой корректировки, я думаю, как его масштабировать», – резюмировал он.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.