Псковский школьник стал лучшим в России оператором FPV-дрона

14:18, 26 июня 2026, ПАИ

Ученик 9 «А» класса гимназии № 28 Пскова Иван Калиц завоевал золотую медаль на розыгрыше Кубка заместителя министра обороны РФ по армейской высокоточной стрельбе. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Соревнования прошли в Москве. «Иван достойно представил Псковскую область на розыгрыше Кубка заместителя министра обороны РФ по армейской высокоточной стрельбе в Москве», – отметил Борис Елкин.

По словам главы города, победа стала результатом серьёзной подготовки и целеустремлённости школьника. «В сложной и технологичной дисциплине «Виртуальное управление FPV-дроном» он завоевал золотую медаль всероссийского уровня», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава Пскова также отметил, что успех Ивана Калица говорит о его спортивном характере и настойчивости. «Это серьёзное достижение, которое говорит о целеустремлённости, отличной подготовке и настоящем спортивном характере юноши», – написал Борис Елкин.

Он поздравил школьника с победой и пожелал ему новых успехов и достижений.