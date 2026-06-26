На полигоне ТБО у Бежаниц произошёл пожар, рассматривается версия поджога

14:43, 26 июня 2026, ПАИ

Возгорание произошло минувшей ночью на полигоне твёрдых бытовых отходов за посёлком Бежаницы. Предположительно, причиной пожара мог стать умышленный поджог. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова.

По её словам, все оперативные службы приступили к работе ранним утром. «Сегодня ночью, предположительно в результате умышленного поджога, на полигоне ТБО за посёлком Бежаницы произошло возгорание», – написала Елена Иванова.

В 05:00 на место прибыли экстренные службы и специализированная техника. Для ликвидации пожара задействовали экскаватор, который проводит разборку и тушение очагов возгорания.

По словам Елены Ивановой, работы на полигоне ведутся непрерывно. При этом распространение дыма в сторону Бежаниц остаётся минимальным.

Глава муниципалитета также поблагодарила руководителей организаций и предприятий округа, которые оказывают помощь в ликвидации пожара.