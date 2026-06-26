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Псковский пловец Рощупкин установил рекорд области на 100 метров комплексом

Воспитанник псковской спортшколы «Барс» Илья Рощупкин установил рекорд Псковской области в плавании на 100 метров комплексным стилем. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: спортшкола «Барс»

Рощупкин преодолел 100-метровку комплексом за 57,24 секунды на летнем региональном первенстве. В рамках этих стартов он завоевал четыре золотые медали, а также проплыл 100 и 200 метров на спине по нормативу мастера спорта.

Новые спортивные разряды выполнили Василиса Кириллова и Арина Торгашова. Кириллова проплыла по нормативу первого разряда 100 метров на спине, а Торгашова – по второму разряду 100 метров комплексом.

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