Чемпионат Псковской области по футболу стартует 27 июня

15:24, 26 июня 2026, ПАИ

Первый тур чемпионата Псковской области по футболу пройдёт 27 и 28 июня, сообщили ПАИ в региональной федерации футбола.

Соревнования пройдут в два этапа в группах «Север» и «Юг» в два круга. По два лидера каждого квинтета сыграют в «Финале четырёх» соревнований, а команды, которые займут третьи места, разыграют между собой Серебряный кубок.

В группе «Север» играют «Псков», дедовичский «Легион», «Синие Стрелы» из Псковского района, порховская «Шелонь» и «Псков Юнайтед». В группе «Юг» – «Луки-Энергия – 2», «Невель», «Опочка», «Острович» и «Фортуна» из Новоржева.

Турнир стартует 27 июня матчем команд «Псков Юнайтед» и «Шелонь». В этот же день «Луки-Энергия – 2» примет «Невель». 28 июня «Опочка» отправится в гости к «Островичу», а «Синие Стрелы» попробуют сломить сопротивление «Легиона».

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