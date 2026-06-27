Игорь Иванов поздравил профсоюзный коллектив с Днём молодёжи

15:21, 27 июня 2026, ПАИ

С Днём молодёжи поздравил жителей региона и молодых участников объединения председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Молодость – это время грандиозных планов, смелых решений, неистощимой энергии и поиска своего профессионального пути. Именно вы, молодые специалисты, наше будущее, надёжный трудовой резерв страны и главный двигатель развития наших предприятий и отраслей. Ваши свежие идеи, инициативность и стремление к инновациям сегодня формируют завтрашний день экономики», – сказал он.

Игорь Иванов также подчеркнул, что профсоюзы необходимы, чтобы труд молодёжи оценивался по достоинству, чтобы на рабочем месте было безопасно и комфортно, а рабочие права соблюдались на 100 %.

«Мы поддерживаем вашу энергию и хотим, чтобы вы активно работали в рядах профсоюзов, ведь именно вам предстоит строить будущее справедливого труда!» – отметил лидер профсоюзного объединения.

Он также пожелал молодым коллегам никогда не останавливаться на достигнутом, уверенно идти по карьерной лестнице, любить своё дело и быть активными участниками профсоюзного движения.

«Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и мирного неба над головой!» – заключил он.