Михаил Ведерников проинспектировал ремонт улицы Советской в Пскове

15:12, 26 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего выезда 26 июня осмотрел ход ремонта улицы Советской (участок от площади Победы до Октябрьской площади) в городе Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников















Сейчас подрядная организация вырубает старые деревья и корчует пни. Также началось устройство новых тротуаров: готовится песчаное и щебеночное основание, устанавливаются бордюрные камни.

Глава Пскова Борис Елкин отметил, что горожан одновременно беспокоит вопрос якобы предстоящего заужения проезжей части и размеры зелёных зон. «Будем соблюдать баланс, – пообещал глава Пскова. – У нас есть небольшие скверы, где уже есть деревья, там, соответственно, можно сделать парковку спокойно. Там, где нет деревьев, их надо высадить».

Также Борис Елкин подчеркнул важность соблюдения норм при проведении работ у памятников архитектуры и культурного наследия.

Ремонт на Советской начался в середине мая и должен завершиться к 25 декабря.