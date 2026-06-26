Три полосы на улице Юбилейной в Пскове перекроют с 1 по 2 июля

17:38, 26 июня 2026, ПАИ

Три полосы движения на улице Юбилейной в районе дома № 51 в Пскове будут перекрыты с 1 по 2 июля. Об этом сообщили в официальном канале администрации Пскова на платформе MAX.

Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.

Перекрываются полосы, ведущие в сторону Завеличья. Работы будут вестись круглосуточно, однако с 07:00 до 09:00 проезд на этом участке будет открыт.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.