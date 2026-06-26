Три полосы на улице Юбилейной в Пскове перекроют с 1 по 2 июля
Три полосы движения на улице Юбилейной в районе дома № 51 в Пскове будут перекрыты с 1 по 2 июля. Об этом сообщили в официальном канале администрации Пскова на платформе MAX.
Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.
Перекрываются полосы, ведущие в сторону Завеличья. Работы будут вестись круглосуточно, однако с 07:00 до 09:00 проезд на этом участке будет открыт.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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