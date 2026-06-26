Дебаты, мастер-классы и не только: празднование Дня молодёжи стартовало в Пскове

17:36, 26 июня 2026, ПАИ

Празднование Дня молодёжи стартовало в Пскове сегодня, 26 июня. Мероприятия проходят в региональном Доме молодёжи на Конной, 2, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ





























В программе – встреча с участником специальной военной операции, дебаты, музыкальная битва, мастер-классы и многое другое. С полной программой можно ознакомиться по ссылке. Как отмечалось ранее, на празднование может прийти не только молодёжь, но и любой желающий.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, а центральной площадкой празднования 27 июня станет Финский парк. Праздник продлится в течение трёх дней.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».