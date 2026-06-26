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Общество

Дебаты, мастер-классы и не только: празднование Дня молодёжи стартовало в Пскове

Празднование Дня молодёжи стартовало в Пскове сегодня, 26 июня. Мероприятия проходят в региональном Доме молодёжи на Конной, 2, сообщает корреспондент ПАИ.

  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • День молодёжи 2026
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

В программе – встреча с участником специальной военной операции, дебаты, музыкальная битва, мастер-классы и многое другое. С полной программой можно ознакомиться по ссылке. Как отмечалось ранее, на празднование может прийти не только молодёжь, но и любой желающий.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, а центральной площадкой празднования 27 июня станет Финский парк. Праздник продлится в течение трёх дней.

Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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