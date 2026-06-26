Итоги молодёжной политики за полгода подвели в Псковской области

17:56, 26 июня 2026, ПАИ

Итоги работы за полугодие подвели на заседании координационного совета в сфере молодёжной политики в Псковской области и областного координационного совета по взаимодействию с «Движением первых» сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Приветствуя собравшихся, губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что важной задачей остаётся создание возможностей для молодёжи из муниципалитетов, чтобы они могли проявить себя, получить поддержку и реализовать свои проекты.

«Для этого развиваются молодёжные центры, образовательные и профориентационные программы, проектные площадки. В первую очередь это касается вас – нужно уметь отстаивать свою точку зрения, собирать информацию и быть проводником мнений. Более старшие и опытные товарищи подскажут, на что обратить внимание. Нельзя забывать, что именно вы создаёте молодёжную политику, и от вашей активности зависит, насколько она будет эффективной», – подчеркнул глава региона.

Губернатор добавил, что важную роль в этой работе играет «Движение первых», объединяющее школьников и студентов, помогающее им пробовать себя в общественной жизни, творчестве, спорте, добровольчестве. Число первичных отделений в регионе продолжает расти – они работают не только в школах, но и в детских садах, учреждениях культуры, спорта, туризма и молодёжной политики.

Об итогах реализации молодёжной политики в первом полугодии и планах на второе рассказал министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев. Он отметил, что с 26 июня по всей стране начинается празднование Дня молодёжи.

«В Псковской области подготовлена насыщенная программа празднований, которая охватит все муниципальные образования. В этом году Росмолодёжь предложила единую концепцию для всех субъектов в рамках Года единства народов России. Концепция звучит следующим образом: «Мечта. Гордость. Единство». Эти смыслы раскроются в рамках программы и пространствах на мероприятии. Старт праздника молодёжи уже завтра. Финский парк станет по-настоящему городом молодых, где на большом количестве интерактивных площадок, зонах каждый сможет найти занятие по душе», – отметил он.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ













Министр также сообщил, что региональный Дом молодёжи продолжает интеграцию в линейку Росмолодёжи. В этом году открыто пилотное пространство для путешественников в рамках программы «Больше, чем путешествие», а также молодёжное медиа «Толк». При поддержке Россотрудничества и Росмолодёжи будет реализована программа «Здравствуй, Россия» – более 45 молодых соотечественников приедут в регион на неделю. Сформирована делегация Псковской области для участия во Всемирном фестивале молодёжи в Екатеринбурге в сентябре. Завершается приём заявок на программу «Больше, чем путешествие» – ожидается участие 850 человек. Главное ожидание года – открытие Дома молодёжи в Великих Луках.

Подводя итоги работы регионального отделения «Движения первых» за первое полугодие, председатель совета регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак отметила, что команда движения насчитывает более 40 тысяч участников.

«В первую очередь хочу отметить результаты нашего конкурса первичных отделений – девять наших команд стали участниками и победителями этого конкурса и выиграли денежные премии в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей на поддержку своих инициатив. Отдельно отмечу, что наши наставники также продолжают совершенствоваться и развиваться. Впереди у нас ещё много проектов. Наши планы – провести мероприятия активной семейной направленности», – сказала она.