Первые выпускные проходят в Псковской области
Церемония вручения дипломов выпускникам прошла в Островском многопрофильном колледже, сообщили ПАИ в редакции газеты «Островские вести».
Документы о профессиональной подготовке получили выпускники семи групп, обучавшиеся по направлениям: «Мастер общестроительных работ», «Повар-кондитер», «Повар», «Технология индустрии красоты», «Гостиничное дело», «Швея» и «Штукатур».
Торжество открыла директор колледжа Мария Калиненко, поздравившая ребят с окончанием обучения и пожелавшая им удачи на профессиональном поприще.
В ходе церемонии выпускникам вручили аттестаты об основном общем образовании, дипломы о среднем профессиональном образовании, свидетельства о профессиональной и дополнительной подготовке, а также почётные грамоты и благодарности. В ответ выпускные группы подарили колледжу подарки – блендер, музыкальную колонку, микрофон и скамейку, изготовленную сварщиками.
Преподаватели также подготовили сюрприз: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Морозова исполнила для ребят песню.
Выпускник Никита Скалацкий, получивший диплом по специальности «мастер общестроительных работ», отметил, что студенческие годы считает светлыми и полезными: помимо профессии, он обрёл друзей и планирует устроиться на работу по специальности. «Образование – это лучшая возможность чего-то добиться в жизни», – отметил он.
Выпускница Евгения Четина, получившая специальность «швея», планирует продолжить обучение и работать по профессии. «Я всегда буду помнить о том, как мы тут дружно праздновали дни рождения. И готовили все вместе, и отмечали. Было весело!» – поделилась Четина.
По окончании церемонии выпускники обняли преподавателей и сделали общее фото на память.
Напомним, «Псковский выпускной – 2026» пройдёт в Зелёном театре 1 июля. Региональный праздник для выпускников пройдёт с 15:00 до 18:00. В программе – официальная часть с вручением благодарственных писем правительства области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, а также музыкальные выступления.
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