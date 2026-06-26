Первые выпускные проходят в Псковской области

17:24, 26 июня 2026, ПАИ

Церемония вручения дипломов выпускникам прошла в Островском многопрофильном колледже, сообщили ПАИ в редакции газеты «Островские вести».

Документы о профессиональной подготовке получили выпускники семи групп, обучавшиеся по направлениям: «Мастер общестроительных работ», «Повар-кондитер», «Повар», «Технология индустрии красоты», «Гостиничное дело», «Швея» и «Штукатур».

Торжество открыла директор колледжа Мария Калиненко, поздравившая ребят с окончанием обучения и пожелавшая им удачи на профессиональном поприще.

В ходе церемонии выпускникам вручили аттестаты об основном общем образовании, дипломы о среднем профессиональном образовании, свидетельства о профессиональной и дополнительной подготовке, а также почётные грамоты и благодарности. В ответ выпускные группы подарили колледжу подарки – блендер, музыкальную колонку, микрофон и скамейку, изготовленную сварщиками.

Преподаватели также подготовили сюрприз: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Морозова исполнила для ребят песню.

Выпускник Никита Скалацкий, получивший диплом по специальности «мастер общестроительных работ», отметил, что студенческие годы считает светлыми и полезными: помимо профессии, он обрёл друзей и планирует устроиться на работу по специальности. «Образование – это лучшая возможность чего-то добиться в жизни», – отметил он.

Выпускница Евгения Четина, получившая специальность «швея», планирует продолжить обучение и работать по профессии. «Я всегда буду помнить о том, как мы тут дружно праздновали дни рождения. И готовили все вместе, и отмечали. Было весело!» – поделилась Четина.

По окончании церемонии выпускники обняли преподавателей и сделали общее фото на память.

Напомним, «Псковский выпускной – 2026» пройдёт в Зелёном театре 1 июля. Региональный праздник для выпускников пройдёт с 15:00 до 18:00. В программе – официальная часть с вручением благодарственных писем правительства области выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ, а также музыкальные выступления.