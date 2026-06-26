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Общество

История успеха: «Деревенский разносол» – история бренда и его уникальный секрет

В самом сердце Псковщины, где вековые леса щедро делятся своими дарами, а земля хранит вкус настоящего лета, родилась история Людмилы Ивановой. Ассортимент «Деревенского разносола» – это настоящая карта вкусов, насчитывающая более 55 видов ароматного варенья. Чего только стоит одно варенье из лисичек!

Людмила Иванова стремится к развитию своего дела и сейчас участвует в региональном этапе программы «Мама-предприниматель». В псковском центре «Мой бизнес» на данный момент уже подано более 30 заявок. Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» стартует с 29 июля.

Отметим, программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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