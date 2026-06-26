Полицейские проверили 733 ранее судимых жителя Псковской области

16:23, 26 июня 2026, ПАИ

В Псковской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор», направленное на предупреждение повторной преступности, контроль за поведением поднадзорных лиц и выявление граждан, формально подпадающих под административный надзор. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе операции сотрудники полиции проверяли ранее судимых граждан, устанавливали местонахождение поднадзорных лиц, разыскивали граждан, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также принимали меры по раскрытию преступлений.

В мероприятии приняли участие сотрудники различных подразделений органов внутренних дел, уголовно-исполнительных инспекций, представители общественных организаций, органов здравоохранения, социальной защиты населения, службы занятости и фонда «Защитники Отечества».

Всего за время проведения операции проверили 733 ранее судимых гражданина, в том числе 304 человека, находящихся под административным надзором. На профилактический учёт были поставлены десять человек. К административной ответственности привлекли 21 поднадзорного гражданина. В общей сложности полицейские составили 28 административных протоколов.

Кроме того, в суды направили 18 заявлений, связанных с установлением и продлением административного надзора, а также с введением дополнительных ограничений.

В ходе операции выявили пять преступлений, предусмотренных статьёй 314.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от административного надзора. Также правоохранители раскрыли шесть ранее совершённых преступлений.