Борис Елкин: «Олимп» – опора в развитии детского и юношеского спорта в регионе

21:24, 02 июля 2026, ПАИ

В этом году спортивный комплекс «Олимп» перешел в собственность города. О результатах такого преобразования рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём канале в MAX.

«Теперь спорткомплекс стал нашей опорой в развитии сферы детского и юношеского спорта региона. Если раньше занятия могли проходить в небольших помещениях в отдаленных уголках города, то теперь они вошли в комфортабельный спортивный комплекс. Особенно позитивно сказались изменения на развитии направления гимнастики, где предъявляются высокие требования к помещениям. В «Олимпе» они соответствуют нормам, и гимнасты могут с полной отдачей посвящать себя занятиям», – подчеркнул Борис Елкин.

На время реконструкции аварийной чаши бассейна спортшколы «Барс» юные пловцы занимаются в бассейне «Олимпа» – это позволило не прерывать тренировочный процесс. После завершения работ в городе будут функционировать два бассейна, что повысит доступность водного спорта. Власти совместно с Правительством Псковской области ведут работу по привлечению средств на реализацию проекта.

Летом в «Олимпе» тренируются порядка 600 спортсменов, к осени их число планируется увеличить до тысячи. Все секции – муниципальные или государственные. С сентября на базе комплекса будут заниматься четыре городские спортивные школы.

Кроме того, в «Олимпе» базируется Отделение спортивной медицины: ежегодно через него проходят около 20 тысяч пациентов.