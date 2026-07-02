Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 200 молодых врачей закончили обучение в ПсковГУ в этом году

В этом году ПсковГУ выпускает 192 врача по специальности «Лечебное дело», сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Студенты шестого курса Института медицины и экспериментальной биологии успешно сдали государственную итоговую аттестацию.

Будущие специалисты прошли все этапы итоговых испытаний: тестирование, проверку практических навыков и собеседование. Теперь выпускникам предстоит пройти обязательную аккредитацию, после которой они смогут официально начать работу в медицинских организациях.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 июля 2026

Борис Елкин: «Олимп» – опора в развитии детского и юношеского спорта в регионе
02 июля 2026

Участок улицы Аллейной в Пскове перекроют на две недели
02 июля 2026

В Псковской области вводят дополнительные меры по стабилизации ситуации с топливом
02 июля 2026

​В Псковской области сохраняется ажиотаж на автозаправочных станциях
02 июля 2026

Почти 200 молодых врачей закончили обучение в ПсковГУ в этом году
02 июля 2026

Движение ограничат с 6 июля на участке улицы Кузнецкой в Пскове
02 июля 2026

Меры по снижению аварийности на дорогах обсудили в Псковской области
02 июля 2026

Надежда Васильева – о достижении Игоря Пучкова: Для настоящего бойца нет непреодолимых преград

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...