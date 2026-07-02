Почти 200 молодых врачей закончили обучение в ПсковГУ в этом году

20:22, 02 июля 2026, ПАИ

В этом году ПсковГУ выпускает 192 врача по специальности «Лечебное дело», сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

Студенты шестого курса Института медицины и экспериментальной биологии успешно сдали государственную итоговую аттестацию.

Будущие специалисты прошли все этапы итоговых испытаний: тестирование, проверку практических навыков и собеседование. Теперь выпускникам предстоит пройти обязательную аккредитацию, после которой они смогут официально начать работу в медицинских организациях.