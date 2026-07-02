Меры по снижению аварийности на дорогах обсудили в Псковской области

19:59, 02 июля 2026, ПАИ

В Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова прошло заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Участники обсудили комплекс мер, направленных на снижение аварийности и повышение защищённости участников дорожного движения, сообщил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Согласно статистике, за первые пять месяцев года, в регионе зафиксировано снижение количества ДТП на 5 %. Более чем на 8 % сократилось число пострадавших среди детей и подростков. При этом наезды на пешеходов остаются одной из актуальных проблем.

Губернатор поручил профильным ведомствам выявить наиболее опасные участки дорог и проработать дополнительные меры безопасности – в частности, предусмотреть установку шумовых полос. Продолжается расширение системы фотовидеофиксации: новые комплексы планируется разместить на участках с повышенной аварийностью.

Темами заседания стали вопросы организации оперативной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, вопросы безопасности на железнодорожных переездах и развития сопутствующей инфраструктуры. Также обсуждались меры по регулированию использования средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Предполагается адаптировать правила дорожного движения и городскую инфраструктуру: обустроить удобные парковки, не допускать загромождения тротуаров и проездов, а также наращивать сеть велодорожек.