​В Псковской области сохраняется ажиотаж на автозаправочных станциях

20:37, 02 июля 2026, ПАИ

В Псковской области сохраняется ажиотаж на автозаправочных станциях. Несмотря на регулярные поставки топлива, его быстро раскупают, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

По данным руководителей топливных компаний, поставки на большинство АЗС осуществляются в течение суток. В ходе проверки выяснилось, что топливо завозят в штатном режиме – однако объёмы оперативно реализуются. «По целому ряду районов получил убедительные фотоподтверждения: топливо завозят как обычно, но его сметают. Ажиотаж, к сожалению, сохраняется – неприятно, но прогнозируемо», – отметил Михаил Ведерников, комментируя ситуацию с топливом в регионе.

На отдельных заправках предусмотрены технические перерывы – например, у сети «Лукойл» они длятся около часа, при этом запасов топлива хватает до вечера. На АЗС без плановых перерывов отпуск горючего нередко прекращают уже в обеденное время. Наиболее напряжённая ситуация складывается на трассах: здесь фиксируются самые длинные очереди.

Ранее сообщалось, что темой заседания оперативного штаба Псковской области стала ситуация с обеспечением региона топливом.