В Псковской области вводят дополнительные меры по стабилизации ситуации с топливом

20:55, 02 июля 2026, ПАИ

И на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

С завтрашнего дня на АЗС начнут действовать новые правила отпуска топлива. При предъявлении свидетельства о собственности моторного плавсредства жителям будут отпускать топливо в канистры для речного транспорта.

Также с завтрашнего дня можно будет наливать топливо для бытовых и хозяйственных нужд – пять литров в сертифицированную тару. Это решение регионального оперативного штаба, и оно обязательно к исполнению.

Власти просят жителей сообщать о нарушениях: если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами.

Кроме того, совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.

Ранее сообщалось, что ажиотаж на заправках в Псковской области остаётся. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.