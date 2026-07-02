Движение ограничат с 6 июля на участке улицы Кузнецкой в Пскове

20:07, 02 июля 2026, ПАИ

Движение временно ограничат в Пскове на участке улицы Кузнецкой (от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта) с 6 по 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации.

«Ограничения связаны с ремонтом инженерных сетей теплоснабжения – это необходимо для обеспечения безопасности и соблюдения технологии работ», – прокомментировали в администрации.

В качестве объездов можно использовать улицы Яна Фабрициуса, Гражданская и Спортивная.