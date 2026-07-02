Надежда Васильева – о достижении Игоря Пучкова: Для настоящего бойца нет непреодолимых преград

19:44, 02 июля 2026, ПАИ

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева назвала примером мужества и несгибаемой силы воли деятельность ветерана боевых действий, председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Игоря Пучкова.

Напомним, псковский спортсмен, председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО Игорь Пучков занял второе место на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ПОДА, который проходил в Воронежской области.

Он завоевал второе место на дистанциях 200 метров, 500 метров и 4000 метров. Благодаря этому обеспечив себе место в сборной России. «Это очередное доказательство того, что для настоящего бойца не существует непреодолимых преград. Путь к пьедесталу у него был непростым», – отметила Надежда Васильева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что в 2023 году в ходе специальной военной операции Игорь Пучков получил тяжелое минно-взрывное ранение, результатом которого стал паралич нижних конечностей. Он является обладателем ордена «Мужества» и двух медалей «За отвагу».

«Он не сдался и выбрал путь к восстановлению и изнурительной работе над собой. Спорт стал для него не просто реабилитацией, а настоящей философией жизни. Гребля требует колоссальной концентрации и выносливости – качеств, которых у него в избытке благодаря армейской закалке. Занять второе место на таком важном турнире – это огромная победа! Но главная его заслуга в том, что своим примером он вдохновляет других не опускать руки и доказывает, что найти себя можно в любой ситуации и в любом деле, главное – верить и бороться до конца», – поздравила ветерана Надежда Васильева, пожелав ему «не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и всегда оставаться сильным и целеустремлённым человеком».