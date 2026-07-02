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Надежда Васильева – о достижении Игоря Пучкова: Для настоящего бойца нет непреодолимых преград

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева назвала примером мужества и несгибаемой силы воли деятельность ветерана боевых действий, председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Игоря Пучкова.

На фото Игорь Пучков. Фото здесь и далее со страницы Надежды Васильевой в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, псковский спортсмен, председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО Игорь Пучков занял второе место на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ПОДА, который проходил в Воронежской области.

Он завоевал второе место на дистанциях 200 метров, 500 метров и 4000 метров. Благодаря этому обеспечив себе место в сборной России. «Это очередное доказательство того, что для настоящего бойца не существует непреодолимых преград. Путь к пьедесталу у него был непростым», – отметила Надежда Васильева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что в 2023 году в ходе специальной военной операции Игорь Пучков получил тяжелое минно-взрывное ранение, результатом которого стал паралич нижних конечностей. Он является обладателем ордена «Мужества» и двух медалей «За отвагу».

«Он не сдался и выбрал путь к восстановлению и изнурительной работе над собой. Спорт стал для него не просто реабилитацией, а настоящей философией жизни. Гребля требует колоссальной концентрации и выносливости – качеств, которых у него в избытке благодаря армейской закалке. Занять второе место на таком важном турнире – это огромная победа! Но главная его заслуга в том, что своим примером он вдохновляет других не опускать руки и доказывает, что найти себя можно в любой ситуации и в любом деле, главное – верить и бороться до конца», – поздравила ветерана Надежда Васильева, пожелав ему «не останавливаться на достигнутом, покорять новые вершины и всегда оставаться сильным и целеустремлённым человеком».

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Надежда Васильева – о достижении Игоря Пучкова: Для настоящего бойца нет непреодолимых преград

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