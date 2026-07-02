Участок улицы Аллейной в Пскове перекроют на две недели
В Пскове с 6 по 20 июля на участке от дома № 12 по улице Аллейной до дома № 19 по улице Гремячей вводится временное прекращение движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения связаны с ремонтом водопровода и вскрытием асфальтобетонного покрытия. В качестве объезда определён Заречный переулок.
Ранее сообщалось, что движение ограничат с 6 июля на участке улицы Кузнецкой в Пскове.
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