Участок улицы Аллейной в Пскове перекроют на две недели

21:17, 02 июля 2026, ПАИ

В Пскове с 6 по 20 июля на участке от дома № 12 по улице Аллейной до дома № 19 по улице Гремячей вводится временное прекращение движения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с ремонтом водопровода и вскрытием асфальтобетонного покрытия. В качестве объезда определён Заречный переулок.

Ранее сообщалось, что движение ограничат с 6 июля на участке улицы Кузнецкой в Пскове.