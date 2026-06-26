Нутрициолог объяснила, как отучить детей от сладкого

18:12, 26 июня 2026, ПАИ

Домашние снеки из натуральных продуктов могут помочь отучить детей от магазинных сладостей и чипсов. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Сергунина в беседе с news.ru.

По словам эксперта, конфеты, чипсы и сухарики являются рафинированной едой, лишённой нутритивной плотности, не создают чувства сытости, не содержат полезных минералов и витаминов.

Сергунина пояснила, что если систематически предлагать ребёнку самостоятельно приготовленные сэндвичи, ягоды или свежие фрукты, вероятность выбора промышленных снеков значительно падает.

«Те же самые чипсы можно приготовить дома самостоятельно. Сделайте фри из батата. Или приготовьте хрустящие снеки из кабачков», – поделилась она.

Специалист подчеркнула, что такие угощения детям можно давать ежедневно: они питательные и закрывают потребности ребёнка.