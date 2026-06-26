Автослалом и выставка автомобилей: фестиваль «Точка сцепления» пройдёт в Пскове

18:55, 26 июня 2026, ПАИ

Фестиваль «Точка сцепления» пройдёт на площадке у торгового центра «Фьорд Плаза» в рамках празднования Дня молодёжи в Пскове 27 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

В программе запланированы автослалом, выставка автомобилей и площадка автозвука.

Отметим, автослалом – это соревнования на скорость и точность прохождения трассы, где участникам предстоит продемонстрировать мастерство управления автомобилем и показать лучший результат. Для участия в автослаломе необходима предварительная регистрация.

Автовыставка познакомит гостей с проектами и автомобилями участников, а площадка автозвука позволит оценить мощность и качество автомобильных аудиосистем.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, а центральной площадкой празднования 27 июня станет Финский парк.