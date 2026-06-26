Автослалом и выставка автомобилей: фестиваль «Точка сцепления» пройдёт в Пскове
Фестиваль «Точка сцепления» пройдёт на площадке у торгового центра «Фьорд Плаза» в рамках празднования Дня молодёжи в Пскове 27 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.
В программе запланированы автослалом, выставка автомобилей и площадка автозвука.
Отметим, автослалом – это соревнования на скорость и точность прохождения трассы, где участникам предстоит продемонстрировать мастерство управления автомобилем и показать лучший результат. Для участия в автослаломе необходима предварительная регистрация.
Автовыставка познакомит гостей с проектами и автомобилями участников, а площадка автозвука позволит оценить мощность и качество автомобильных аудиосистем.
Ранее сообщалось, что День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, а центральной площадкой празднования 27 июня станет Финский парк.
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