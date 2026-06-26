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Общество

Выставка «Князь Довмонт» открылась в Пскове

Выставка «Князь Довмонт», посвящённая 760-летию вокняжения в Пскове святого благоверного Довмонта-Тимофея, открылась в Приказной палате Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • Открытие выставки
    Фото: Андрей Степанов
  • Открытие выставки
    Фото: Андрей Степанов
  • Открытие выставки
    Фото: Андрей Степанов
  • Открытие выставки
    Фото: Андрей Степанов
  • Открытие выставки
    Фото: Андрей Степанов
  • Открытие выставки
    Фото: Андрей Степанов
  • Открытие выставки
    Фото: Андрей Степанов
  • Открытие выставки
    Фото: Андрей Степанов

В экспозиции представлены уникальные артефакты XIII века и важнейший экспонат музейной коллекции – меч и ножны князя Довмонта, а также множество предметов, связанных с эпохой князя.

На открытии выставки присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, куратор выставки – начальник научно-экспозиционного отдела Максим Колпаков.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Довмонт Псковский» пройдёт 27 июня в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В год юбилея Псковского музея вход на фестиваль будет свободным, вход на территорию Псковского кремля – согласно действующему прайсу. Полную программу можно увидеть по ссылке.

Ранее о главной идее фестиваля рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

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