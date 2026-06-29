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Общество

На Всероссийской ярмарке трудоустройства завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности предприятия

Завод «Титан-Полимер» принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», объединившей работодателей, соискателей, студентов и выпускников образовательных учреждений Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

На площадке мероприятия специалисты предприятия консультировали посетителей по вопросам трудоустройства, знакомили с актуальными вакансиями и условиями работы на производстве. Участники ярмарки получили информацию о востребованных на предприятии специальностях, возможностях профессионального обучения, программах адаптации сотрудников и перспективах карьерного развития.

Особое внимание представители завода уделили взаимодействию со студентами и выпускниками профильных образовательных организаций. Посетители стенда смогли узнать о возможностях прохождения практики, стажировки и последующего трудоустройства на предприятии.

В ходе ярмарки специалисты департамента по управлению персоналом провели индивидуальные консультации и приняли анкеты кандидатов для дальнейшего рассмотрения.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится в рамках национального проекта «Кадры» и является одной из крупнейших площадок для взаимодействия работодателей и соискателей. В этом году участие в мероприятии приняли около 300 предприятий различных отраслей экономики.

«Обеспечение предприятия квалифицированными кадрами является одной из ключевых задач для развития производства. Участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства позволяет напрямую знакомить потенциальных сотрудников с возможностями предприятия, рассказывать о востребованных профессиях и перспективах профессионального роста. Мы последовательно развиваем сотрудничество с образовательными организациями региона и заинтересованы в привлечении как опытных специалистов, так и молодых кадров, готовых строить профессиональную карьеру в промышленности», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410.

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На Всероссийской ярмарке трудоустройства завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности предприятия

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