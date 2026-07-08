Многодетные семьи собрала «Единая Россия» в Пскове

18:49, 08 июля 2026, ПАИ

Приуроченную к Дню семьи, любви и верности встречу многодетных семей организовало местное отделение партии «Единая Россия» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе партии.

Среди гостей встречи – депутаты Псковской городской Думы Денис Иванов, Евгений Васильев и Алексей Форш, являющиеся многодетными отцами.

Участниками мероприятия также стали представители Социального фонда России по Псковской области и органов социальной защиты, которые проинформировали участников о действующих мерах поддержки многодетных семей в регионе. В частности, речь шла о компенсации стоимости обучения детей в вузах и ссузах, выплатах на школьную форму, а также о единовременной выплате в размере 600 тысяч рублей молодым многодетным семьям при рождении третьего или последующего ребёнка.

«Когда есть семья, родные люди, которые рядом, ты безмерно богат и счастлив!» – обратил внимание Денис Иванов. Евгений Васильев в свою очередь подчеркнул, что крепкие многодетные семьи воспитывают здоровое поколение, которое будет развивать Россию.

В рамках встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов, связанных с поддержкой многодетных семей. Детям вручили подарки от организаторов.