Суд в Псковской области отказался признать мёртвым скрывающегося от следствия мужчину

17:55, 08 июля 2026, ПАИ

Псковский областной суд отменил решение Великолукского городского суда о признании мужчины умершим и отказал в удовлетворении соответствующего заявления его супруги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Женщина просила объявить мужа умершим, пояснив, что ранее решением Великолукского городского суда он был признан безвестно отсутствующим с 2016 года. По ее словам, сведений о его местонахождении до настоящего времени нет, а признание супруга умершим необходимо ей и родственникам для оформления наследственных прав.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, однако после рассмотрения апелляционной жалобы областной суд пришел к противоположному выводу.

Как установила судебная коллегия, мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. По данным суда, он умышленно покинул территорию России, скрывшись от следствия и суда за границей. В настоящее время он находится в федеральном и международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение, а уголовное дело находится на рассмотрении суда.

Несмотря на то что принятые меры по розыску результата не дали, каких-либо сведений о гибели мужчины в результате несчастного случая или насильственной смерти не имеется.

В Псковском областном суде отметили, что само по себе отсутствие сведений о местонахождении человека на протяжении более пяти лет не является достаточным основанием для признания его умершим, если установлено, что он намеренно скрывается от правоохранительных органов и отсутствуют обстоятельства, позволяющие предположить его гибель.

По итогам рассмотрения дела судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда отменила решение Великолукского городского суда и приняла новое решение – отказать в удовлетворении заявления о признании мужчины умершим.