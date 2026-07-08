Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Суд в Псковской области отказался признать мёртвым скрывающегося от следствия мужчину

Псковский областной суд отменил решение Великолукского городского суда о признании мужчины умершим и отказал в удовлетворении соответствующего заявления его супруги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Женщина просила объявить мужа умершим, пояснив, что ранее решением Великолукского городского суда он был признан безвестно отсутствующим с 2016 года. По ее словам, сведений о его местонахождении до настоящего времени нет, а признание супруга умершим необходимо ей и родственникам для оформления наследственных прав.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, однако после рассмотрения апелляционной жалобы областной суд пришел к противоположному выводу.

Как установила судебная коллегия, мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. По данным суда, он умышленно покинул территорию России, скрывшись от следствия и суда за границей. В настоящее время он находится в федеральном и международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение, а уголовное дело находится на рассмотрении суда.

Несмотря на то что принятые меры по розыску результата не дали, каких-либо сведений о гибели мужчины в результате несчастного случая или насильственной смерти не имеется.

В Псковском областном суде отметили, что само по себе отсутствие сведений о местонахождении человека на протяжении более пяти лет не является достаточным основанием для признания его умершим, если установлено, что он намеренно скрывается от правоохранительных органов и отсутствуют обстоятельства, позволяющие предположить его гибель.

По итогам рассмотрения дела судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда отменила решение Великолукского городского суда и приняла новое решение – отказать в удовлетворении заявления о признании мужчины умершим.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июля 2026

Временные ограничения полётов ввели в аэропорту Пскова
09 июля 2026

Беспилотная опасность объявлена в Псковской области
09 июля 2026

Жители Псковской области отметили День семьи, любви и верности
08 июля 2026

Псковская область получит увеличенный объём поставок топлива на АЗС
08 июля 2026

«За любовь и верность»: 40 семейных пар наградили медалями в Пскове
08 июля 2026

Читатели псковских библиотек отпраздновали День семьи, любви и верности
08 июля 2026

Историко‑краеведческая викторина «Воинская слава Пскова» пройдёт 12 июля
08 июля 2026

Раздельный график заправки топливом будет действовать на АЗС «Сургутнефтегаз» в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...