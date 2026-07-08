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Общество

Более 25 тысяч квартир и домовладений проверили газовики в Псковской области за полгода

Более 25 тысяч квартир и домовладений проверили сотрудники компании «Газпром межрегионгаз Псков» в первом полугодии 2026 года. В ходе контрольных мероприятий выявили девять неисправных приборов учёта газа и 13 случаев нарушения пломб на резьбовых соединениях счётчика с газопроводом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Кроме того, специалисты обнаружили 13 незаконных подключений газового оборудования, не учтённого в базе компании, и четыре случая самовольного подключения ранее отключённого оборудования. По итогам проверок потребителям доначислили к оплате более 145 тысяч рублей.

В ходе осмотра газовики проверяют сохранность стекла, заводских пломб и корпуса счётчика, а также работоспособность прибора. Особое внимание уделяют внешнему виду газопровода у домовладений, поиску незаконных врезок и наличию документов на газификацию.

Как отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров, контроль фактического потребления газа позволяет выявлять некорректный расход. По его словам, причинами неисправностей могут быть как намеренное вмешательство в работу счётчика, так и его поломка. Любые несанкционированные подключения к газовым сетям и вмешательства в работу приборов учёта небезопасны, добавил он.

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