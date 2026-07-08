Как проверить ВИЧ-статус: советы Роспотребнадзора

17:56, 08 июля 2026, ПАИ

Единственный надёжный способ проверить свой ВИЧ-статус – пройти тестирование, напомнили специалисты Роспотребнадзора. Есть несколько методов диагностики.

Наиболее популярные лабораторные тесты выявляют антитела к ВИЧ и антиген p24 – белок вируса, который появляется в крови на ранних стадиях инфекции. Также доступны экспресс-тесты. Они дают результат за 15–30 минут, используя кровь из пальца или околодесневую жидкость.

Важно учитывать «период окна» – время после заражения, когда тест может не показать инфекцию. Сроки тестирования и необходимость повторного анализа лучше обсудить с врачом.

«Тестирование на ВИЧ – это просто и не страшно. Это важный шаг для своевременного выявления статуса и начала лечения, если это необходимо», – отметили эксперты.