Борис Елкин: Уборка Пскова продолжается в полном объёме, несмотря на дождь

17:50, 08 июля 2026, ПАИ

Работа по уборке Пскова ведётся в полном объёме, несмотря на дождь, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале на платформе MAX.



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX



Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX







Борис Елкин отметил, что влажная погода даже помогает эффективнее очищать улицы: дождь размягчает грязь и прибивает пыль. В это время техника и рабочие убирают мусор, косят траву, сметают грязь, чистят дорожное полотно и выполняют другие работы.

«Задействована спецтехника, трудятся бригады коммунальщиков – делаем всё, чтобы даже в непогоду город оставался чистым и комфортным для жителей и гостей Пскова», – подчеркнул глава города.