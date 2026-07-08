Борис Елкин: Уборка Пскова продолжается в полном объёме, несмотря на дождь
Работа по уборке Пскова ведётся в полном объёме, несмотря на дождь, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале на платформе MAX.
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Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX
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Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX
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Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX
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Фото: из канала Бориса Елкина в мессенджере MAX
Борис Елкин отметил, что влажная погода даже помогает эффективнее очищать улицы: дождь размягчает грязь и прибивает пыль. В это время техника и рабочие убирают мусор, косят траву, сметают грязь, чистят дорожное полотно и выполняют другие работы.
«Задействована спецтехника, трудятся бригады коммунальщиков – делаем всё, чтобы даже в непогоду город оставался чистым и комфортным для жителей и гостей Пскова», – подчеркнул глава города.