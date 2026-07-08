Эксперт: Конным спортом можно заниматься в любом возрасте

17:53, 08 июля 2026, ПАИ

Большинство воспитанников конного клуба «Возрождение» – это дети до 17 лет, которые регулярно выезжают на старты и привозят награды. Взрослые, как правило, приходят в клуб ради хобби, рассказала директор конного клуба «Возрождение» Ирина Черезова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля.

«Возрастных ограничений в этом виде спорта нет. Люди в любом возрасте могут прийти, стартовать и выигрывать. Однако существуют медицинские противопоказания – например проблемы с сердцем. Поэтому все спортсмены проходят обязательную диспансеризацию и получают заключение врачей о допуске к тренировкам», – отметила Ирина Черезова.

Она напомнила, что конный спорт травмоопасен. Но даже после перелома можно вернуться в строй и продолжать добиваться целей. При этом для выхода на высокий уровень спортсмену нужны уже не одна, а две лошади.