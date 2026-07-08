Сотрудники Псковского музея-заповедника узнали о ходе реставрации храма Николы со Усохи

18:18, 08 июля 2026, ПАИ

Для музейных сотрудников в храме Николы со Усохи прошло методическое занятие, на котором главный инженер АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Алексей Гамзин рассказал о проведенных реставрационных работах в храме, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

C 2023 по 2026 год храм прошел масштабный путь реставрации: в церкви укрепили стены и фундаменты, воссоздали исторические объемы паперти, северного и южного приделов. Специалисты раскрыли и сохранили заложенные ранее оконные проёмы в четверике. Мастера отреставрировали характерный декоративный орнамент на фасадах и барабанах церкви. Для храма изготовили уникальные двери – они соответствуют историческим аналогам.

Церковь обновили и оснастили технически: специалисты проложили новые инженерные сети, смонтировали автономную газовую котельную и вентиляционную систему. Благодаря современному ремонту в здании получится стабильно поддерживать нужный температурно‑влажностный режим.