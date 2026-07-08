Что нужно знать перед занятиями конным спортом: рекомендации эксперта

17:44, 08 июля 2026, ПАИ

О главных правилах конного спорта рассказала директор конного клуба «Возрождение» Ирина Черезова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 июля.

«Сегодня в клубе содержатся 30 лошадей. Прийти в конный клуб могут как профессиональные спортсмены, так и любители, желающие освоить верховую езду», – отметила Ирина Черезова.

Главное направление клуба – конкур, то есть преодоление препятствий верхом. Путь любого человека, который начинает осваивать конный спорт, начинается с правильной посадки, знакомства с животным и изучения аллюров. Чаще всего конным спортом приходят заниматься дети, хотя и взрослые тоже могут в любое время освоить этот спорт.

По словам Ирины Черезовой, сначала ребёнок учится понимать команды и работать в паре с тренером, и только при наличии желания это перерастает в нечто большее. «Если есть у ребёнка цель «я хочу, я буду», он будет», – подчеркнула она.

При этом в клубе чётко разделяют лошадей по их назначению. Учебные кони более спокойные и уравновешенные – они подходят для новичков и помогают освоить азы верховой езды, но не способны привести к высоким стартовым результатам. Для побед необходимы животные другого уровня, которых родители приобретают в личное пользование. Именно на них воспитанники выезжают на турниры за пределы Псковской области. Однако если у семьи нет возможности купить лошадь, клуб готов предоставить спортивную лошадь для занятий, добавила Ирина Черезова.

Особая роль в становлении юных всадников отводится родителям, обратила внимание эксперт. Без их помощи в современное время заниматься этим спортом крайне сложно.

«Без помощи родителей заниматься конным спортом в наше время очень тяжело. Родители обязательно должны помогать. Я ещё работаю тренером, который 16 лет возит детей на старты. Есть такие задачи, когда родители приходят и говорят: «Я хочу сделать из своего ребёнка спортсмена». Среди миллиона детей может быть один спортсмен, которому дано. Остальным нужно много работать: родителям, детям, лошадям. Мы прикладываем все усилия для этого. Наши дети побеждают. Я всегда говорю детям: «Если выехали на боевое поле, вы должны быть борцом. Если вы выехали просто побегать, по сторонам посмотреть, то, конечно, у вас ничего не получится». Внутренний стержень должен быть у спортсмена», – подчеркнула гостья студии.

Дети обязательно проходят диспансеризацию, посещают всех врачей, сдают анализы. У них должно быть заключение, что можно заниматься конным спортом.

«Конный спорт – это очень большие нагрузки, это терпение. Если вы хотите быть спортсменом, у вас должна быть не одна лошадь, а две, чтобы вы достигали высоких результатов», – заключила Ирина Черезова.