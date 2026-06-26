Тройное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове

19:58, 26 июня 2026, ПАИ

Тройное ДТП с участие автомобилей Ford, Chevrolet и Lada произошло на перекрёстке улицы Печорской и Рижского проспекта в Пскове. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Столкнулись Ford и Chevrolet. После удара автомобиль Chevrolet отлетел в автомобиль Lada Largus.

Водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка Chevrolet – женщина 1985 года рождения. Пострадавшую госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.