Тройное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове
Тройное ДТП с участие автомобилей Ford, Chevrolet и Lada произошло на перекрёстке улицы Печорской и Рижского проспекта в Пскове. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Столкнулись Ford и Chevrolet. После удара автомобиль Chevrolet отлетел в автомобиль Lada Largus.
Водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка Chevrolet – женщина 1985 года рождения. Пострадавшую госпитализировала бригада медицины катастроф.
На месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.