Тело мужчины обнаружили в водоёме в Невельском районе

21:27, 26 июня 2026, ПАИ

Тело рыбака обнаружили водолазы в реке Уще в Невельском районе, сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Мужчина 1956 года рождения числился пропавшим без вести.

В ходе поисково-водолазных работ тело поднято из воды и передано сотрудникам полиции.

На месте работают спасатели, следователи Следственного комитета и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.