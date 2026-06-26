Тело мужчины обнаружили в водоёме в Невельском районе
Тело рыбака обнаружили водолазы в реке Уще в Невельском районе, сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.
Мужчина 1956 года рождения числился пропавшим без вести.
В ходе поисково-водолазных работ тело поднято из воды и передано сотрудникам полиции.
На месте работают спасатели, следователи Следственного комитета и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Комментарии: 0 Обсудить >>>