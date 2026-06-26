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Происшествия

Автомобиль перевернулся в Красногородском районе

В Красногородском районе автомобиль Chevrolet съехал в кювет и перевернулся на дороге Красногородск – Мозули в 10 километрах от города. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • ДТП в Красногородском округе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Красногородском округе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Красногородском округе
    Фото: ПАИ

В автомобиле находились три человека. Пассажирка не пострадала. Пассажиру-мужчине оказывается медицинская помощь.

Водитель выбил стекло и скрылся с места происшествия. Личность водителя устанавливается.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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