Автомобиль перевернулся в Красногородском районе

20:35, 26 июня 2026, ПАИ

В Красногородском районе автомобиль Chevrolet съехал в кювет и перевернулся на дороге Красногородск – Мозули в 10 километрах от города. Об этом сообщается в канале «ПАИ. Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В автомобиле находились три человека. Пассажирка не пострадала. Пассажиру-мужчине оказывается медицинская помощь.

Водитель выбил стекло и скрылся с места происшествия. Личность водителя устанавливается.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.