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Общество

Основные тренды в туризме назвала эксперт

Культурный туризм в России переживает настоящий бум, и туроператоры всё чаще обращаются к индивидуальным и интерактивным форматам, отказавшись от традиционных экскурсий. Об этом рассказал эксперт в сфере турбизнеса Мария Черепанова.

Фото: ПАИ

По её словам, современная туристическая индустрия ориентирована на разные поколения путешественников, каждое из которых имеет свои требования к отдыху и культурным программам.

В интервью «Известиям» Мария Черепанова рассказала, что туристы старшего возраста проявляют интерес к путешествиям в Москву и Санкт-Петербург, а также к маршрутам, связанным с их личной историей и семейными корнями. Для этой аудитории разрабатываются ретропрограммы, генеалогические туры и виртуальные экскурсии для тех, кто не может путешествовать самостоятельно.

Поколение X, активно путешествующее семьями, предпочитает содержательный и образовательный отдых. По словам Черепановой, обзорные экскурсии уже не могут удивить таких туристов, поэтому востребованы маршруты с глубоким погружением в историю, гастрономические программы и встречи с экспертами.

Миллениалы, формирующие основной спрос на культурный туризм вместе с поколением X, предпочитают активные форматы путешествий. Гастрономические туры, фестивали, квесты и программы, позволяющие участвовать в локальных событиях, пользуются особой популярностью. Важную роль также играет возможность делиться впечатлениями в социальных сетях, поэтому туроператоры стараются сделать маршруты зрелищными и создать условия для фото- и видеосъёмки.

Для поколения Z, выросшего в цифровой среде, технологии становятся всё более важными. В туристические программы включаются элементы дополненной и виртуальной реальности, игровые механики и интерактивные задания. Также зумеры проявляют интерес к аутентичному опыту, социальным проектам и волонтёрской деятельности.

Черепанова отмечает, что массовые экскурсии постепенно уступают место индивидуальным маршрутам, предлагающим уникальные впечатления и персональный подход. Туристы всё чаще хотят не просто увидеть достопримечательности, а получить доступ к закрытым объектам, пообщаться со специалистами или погрузиться в атмосферу определённой эпохи.

Особенно ярко этот тренд проявляется в VIP-сегменте. Для таких клиентов туры часто создаются с нуля под конкретный запрос, с участием историков, архивистов и экспертов. Подготовка программы может занимать от нескольких месяцев до полугода, а стоимость таких проектов может достигать 1,5 млн рублей.

Основным трендом культурного туризма становится его мультиформатность. Российским путешественникам разных поколений больше не достаточно просто увидеть достопримечательности и получить справочную информацию – они стремятся к глубокому эмоциональному опыту, персонализированным впечатлениям и полному погружению в интересующую их тему.

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